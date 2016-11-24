Antognoni: "Berna e Sousa? Oggi è difficile restare a lungo nella stessa squadra..."

Bastava un pareggio, così abbiamo riaperto il discorso qualificazione. Temo problemi in vista dell'Inter...

Questa l'analisi di Antognoni, intercettato all'uscita dallo stadio, dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Paok: "Questa sconfitta non ci voleva, bastava anche solo un pareggio per essere matematicamente primi nel girone. In questo modo abbiamo riaperto il discorso qualificazione, anche se dovrebbe arrivare lo stesso. Temo che con la sconfitta di stasera la Fiorentina possa accusare il contraccolpo ed avere alcuni problemini in vista della partita con l'Inter, anche per quanto riguarda i fattori della fatica e della stanchezza. In ogni modo ho saputo che anche i nerazzurri stasera hanno fatto fatica".

Conclude affrontando una argomento piuttosto caldo in casa Fiorentina: "Bernardeschi ha giocato bene oltre ad aver segnato. Cosa posso dire di lui e Sousa? Sicuramente di questi tempi è difficile restare a lungo nella stessa squadra".