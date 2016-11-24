Bergomi: "Non vedo Bernardeschi viola a vita, i giovani vogliono sempre migliorare"

L'opinionista di Sky ha commentato le parole di Sousa su Bernardeschi

Beppe Bergomi sembra aver preso a cuore la causa della Fiorentina e, dopo essersi espresso sul ritorno in società di Giancarlo Antognoni, oggi è tornato a parlare, negli studi di Sky Sport, delle dichiarazioni di Paulo Sousa che nella giornata di ieri hanno incendiato l'ambiente fiorentino. Queste le parole del campione del mondo: "Senza a stare a discutere sui tempi, non riesco a immaginarmi che un giocatore come Bernardeschi possa chiudere la sua carriera con la maglia della Fiorentina; così come Belotti con quella del Torino. Il calcio di oggi è mutevole e giocatori giovani come loro puntano a migliorarsi sempre".