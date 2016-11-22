Verso l'Inter: Medel out almeno 20 giorni, salta la Fiorentina

Il cileno è stato costretto a abbandonare il campo già nel corso del derby

Sky Sport ha fatto il punto della situazione in vista della sfida che, nel posticipo di lunedì prossimo, vedrà la Fiorentina far visita all'Inter. Fra i nerazzurri, tuttavia, tiene banco l'infortunio rimediato dal centrocampista cileno Gary Medel nel corso del derby che, domenica sera, ha visto la squadra di Pioli riprendere il Milan in extremis, grazie alla zampata del croato Ivan Perisic. Per il mediano si parla di un infortunio, in apparenza piuttosto serio, al menisco laterale del ginocchio sinistro e, in seguito al consulto medico al quale il giocatore si è recentemente sottoposto, nella migliore delle ipotesi il centrocampista cileno non dovrebbe tornare a calcare i campi prima di una ventina di giorni. In ogni modo, sia che il giocatore opti per una terapia conservativa sia che decida di sottoporsi ad un intervento chirurgico in artroscopia, non sarà presente né nella trasferta di Europa League di questa settimana né, soprattutto, nella prossima giornata di campionato contro la Fiorentina.