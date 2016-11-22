Renzi scherza: "Più facile abolire bicameralismo paritario che vincere lo scudetto"

Simpatico siparietto quello che ha visto come protagonista il premier Renzi

Simpatico siparietto quello che ha visto come protagonista il premier Matteo Renzi, estremamente impegnato in una serie innumerevole di incontri in vista del referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre. Tuttavia, nonostante la tensione e la trepidazione con cui è attesa la pronunciazione degli italiani, il segretario del PD ha saputo stemperare i toni con alcune battute alle quali si è lasciato andare nel corso dell'incontro pubblico al quale ha presenziato oggi a Piombino. Queste le parole di Renzi, puntualmente riprese da Italpress.it: "Da piccolo non volevo abolire il bicameralismo paritario, ma sognavo di vincere lo scudetto con la Fiorentina. Forse ho più possibilità di abolire il bicameralismo paritario..."