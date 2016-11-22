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Renzi scherza: "Più facile abolire bicameralismo paritario che vincere lo scudetto"

Simpatico siparietto quello che ha visto come protagonista il premier Renzi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 novembre 2016 19:48
Renzi scherza: "Più facile abolire bicameralismo paritario che vincere lo scudetto" -
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Simpatico siparietto quello che ha visto come protagonista il premier Matteo Renzi, estremamente impegnato in una serie innumerevole di incontri in vista del referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre. Tuttavia, nonostante la tensione e la trepidazione con cui è attesa la pronunciazione degli italiani, il segretario del PD ha saputo stemperare i toni con alcune battute alle quali si è lasciato andare nel corso dell'incontro pubblico al quale ha presenziato oggi a Piombino. Queste le parole di Renzi, puntualmente riprese da Italpress.it: "Da piccolo non volevo abolire il bicameralismo paritario, ma sognavo di vincere lo scudetto con la Fiorentina. Forse ho più possibilità di abolire il bicameralismo paritario..."

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