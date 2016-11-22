Ventura chiama quattro giovani della Primavera viola a Coverciano

I ragazzi della Primavera saranno impegnati nella partita che domani pomeriggio chiuderà lo stage voluto dal ct

Secondo quanto riportato da Repubblica.it, anche quattro giovani della formazione Primavera della Fiorentina saranno in campo nella partitella che domani pomeriggio, al centro tecnico federale di Coverciano, chiuderà lo stage voluto dal commissario tecnico Giampiero Ventura. Raduno importante quello organizzato dall'ex allenatore del Torino, nel corso del quale il ct è riuscito a prendere coscienza delle reali potenzialità dei tanti giovani italiani disseminati fra Serie A e B. A questa schiera di talenti si aggregheranno, nella giornata di domani, anche quattro giovani prodotti del vivaio viola; un bel premio quindi, oltre che un grande motivo di orgoglio, sia per i ragazzi che per l'allenatore della Primavera, Federico Guidi, e tutto il settore giovanile viola.