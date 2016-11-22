Franchi: il fondo del campo è sistemato, solo un problema di colore...

Le rassicurazioni arrivano direttamente dal sito ufficiale della Fiorentina

Arrivano ufficialmente dal sito della Fiorentina le tanto attese rassicurazioni riguardo le condizioni del terreno del Franchi, praticamente devastato dalla partita della nazionale italiana di rugby ospitata questo weekend. A parlare è Fabio Minnella, direttore stadio del Comune di Firenze: ""Dopo la partita di rugby ci sono stati diversi danni, con circa 450 metri di campo cambiare. Abbiamo lavorato senza sosta domenica e lunedì, adesso mancano alcune toppe ed il taglio dell'erba. Ci eravamo preparati da un po' di tempo, abbiamo prenotato l'erba da Brescia. Purtroppo ha preso un po' di freddo ed è un po' più gialla rispetto al manto del Franchi. Il fondo non ha problemi, c'è solo un problema a livello visivo, ma quando arriveranno le prime gelate, tutto il manto sarà dello stesso colore".