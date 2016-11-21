Batistuta: "Ronaldo è straordinario ma scelgo sempre Messi. E fra gli allenatori..."

Lunga intervista quella concessa da Batistuta al sito ufficiale della Fifa

Lunga intervista quella concessa da Gabriel Omar Batistuta al sito ufficiale della Fifa, nel corso della quale l'indimenticabile bomber della Fiorentina ha toccato diversi temi relativi all'attuale panorama calcistico: "Luis Suarez è il mio attaccante preferito, lui ha tutto: testa, fisico, lotta su ogni pallone e fa un lavoro sporco che è importantissimo per la squadra. Infatti, se ci sono alcuni attaccanti che segnano tanto, ce ne sono anche altri, come Suarez appunto, che fanno la differenza lavorando per la squadra e portando a spasso i difensori avversari. In Italia mi piace molto Gonzalo Higuain".

Prosegue sull'assegnazione del Fifa best player: "Questo è un premio annuale e rappresenta, a mio parere, una contraddizione, visto che i singoli giocatori sono legati al rendimento delle loro squadre. Messi mi piace molto e probabilmente è il miglior giocatore del mondo, anche se quest'anno non è riuscito a vincere tanto come nella passata stagione. Cristiano Ronaldo è straordinario, lo considero un grande goleador ma per me Messi resta sempre Messi".

Conclude estendendo il suo pensiero anche alla galassia degli allenatori: "Se dovessi scegliere i migliori allenatori del 2016 direi il Cholo Simeone e Pep Guardiola, sono molto diversi fra loro ma ammiro molto il fatto che entrambi siano sempre rimasti fedeli alla loro idea di calcio".