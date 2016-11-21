Weekend decisivo per il futuro di Gonzalo, l'agente atteso a Firenze

L'incontro con Corvino sarà fondamentale per avere indicazioni sul futuro di Gonzalo

Fine settimana molto importante quello che sta per arrivare in casa Fiorentina, oltre che per la preparazione dell'importante partita che lunedì sera vedrà i viola far visita alla ritrovata Inter di Pioli in quel di San Siro, anche sul fronte dei rinnovi. Infatti l'agente del difensore argentino Gonzalo Rodríguez è atteso a Firenze per il primo incontro fra le due parti, nel corso del quale inizierà a delinearsi l'immediato futuro del perno della difesa di Paulo Sousa. La proposta formulata da Pantaleo Corvino sembra essere già confezionata e pronta ad essere sottoposta al vaglio dell'entourage del giocatore. Tuttavia già il primo confronto fra il procuratore del giocatore ed il direttore Corvino sarà indicativo per tastare il polso alle due parti in causa e capire così quale potrebbe essere il futuro di Gonzalo, cioè se ci sia la concreta possibilità che il difensore si leghi almeno per un'altra stagione o due alla Fiorentina o se, al termine del campionato in corso, il numero 2 possa già decidere di guardarsi intorno in cerca di una nuova destinazione.