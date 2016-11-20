A Londra sono sicuri: Chelsea pronto all'affondo decisivo per Bernardeschi

Il Chelsea vuole battere tutti sul tempo e presentare un'offerta già nelle prossime settimane

Non ha fatto in tempo a tornare sulla cresta dell'onda che già nuove voci di mercato si addensano sul suo futuro, stiamo parlando del numero 10 della Fiorentina Federico Bernardeschi, protagonista in questa domenica di campionato con la doppietta che ha trascinato la squadra di Paulo Sousa nel roboante 4-0 contro l'Empoli. Infatti, secondo quanto riportato dal Daily Express e confermato da Gazzamercato.it, sembra che il Chelsea di Antonio Conte, stregato dal talento del ragazzo di Carrara, sia pronto a sferrare l'affondo decisivo per strappare Bernardeschi sia alla Fiorentina che alla concorrenza di Inter e Milan, più defilate rispetto al club londinese ed in attesa di ulteriori sviluppi. Se la volontà delle milanesi sembra appunto quella di voler agire nel corso della prossima estate, i Blues vorrebbero invece battere tutti sul tempo presentando un'importante offerta già nelle prossime settimane. Tuttavia la Fiorentina sembra non avere alcuna intenzione di cedere il giocatore nella prossima sessione di mercato e pertanto, in attesa di vedere se davvero il club di Abramovich fosse intenzionato a presentare un'offerta indecente ai Della Valle, ogni possibile trattativa dovrebbe essere rimandata al termine della stagione.