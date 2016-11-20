Ilicic: "Non riesco a fare quello che facevo l'anno scorso, devo segnare di più"

Devo ritrovare la giusta continuità. I 4 gol di oggi danno fiducia

Josip Ilicic, protagonista con una doppietta, ha parlato al termine di Empoli-Fiorentina: "L'Empoli è una squadra forte e nel primo tempo lo hanno dimostrato. La partita in apparenza potrebbe sembrare facile ma in realtà abbiamo faticato, per fortuna abbiamo trovato subito il gol del vantaggio. Oggi siamo riusciti a segnare quattro gol e questo è molto importante per noi, infatti nelle altre gare riuscivamo a creare molto ma concretizzavamo poco. Purtroppo quest'anno non riesco a fare le cose che facevo l'anno scorso, spero di tornare a segnare con più continuità. Io rigorista? A volte io e Kalinic ci scambiamo questo ruolo, ma l'importante è trovare il gol per il bene della squadra".