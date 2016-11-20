Milic: "Vittoria bella e importante, ma da domani testa all'Europa"

Dopo il secondo gol abbiamo controllato. Vogliamo il primo posto in Europa League

Ha parlato Milic nel post partita di Empoli-Fiorentina: "Quella di oggi è una vittoria bella ed importante e per questo ci meritiamo di festeggiare, ma già a partire da domani dobbiamo tornare subito al lavoro per preparare la prossima partita. Dopo il secondo gol siamo riusciti a controllare la partita come ci ha chiesto il mister. Fare punti in trasferta è molto importante, speriamo di migliorare le nostre prestazioni anche in casa. In Europa League possiamo chiudere il girone al primo posto, ma per questo sarà fondamentale vincere già a partire dalla partita di giovedì contro il Paok".