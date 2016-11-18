Il Mattino: Babacar nel mirino del Napoli, ma non è la prima scelta...

Il primo obiettivo del Napoli resta Pavoletti, dietro di lui Babacar e Zaza

A Napoli, in attesa del rientro di Arkadiusz Milik ed in perenne attesa del vero Gabbiadini, sono tanti i nomi che circolano per quanto riguarda il rinforzo del reparto offensivo che, con molta probabilità, dovrebbe arrivare nel prossimo mercato di gennaio. Infatti, stando a quanto riportato da Il Mattino, pare che fra i candidati in lizza per sedere alla corte di Maurizio Sarri ci sia anche l'attaccante della Fiorentina Khouma Babacar. Nonostante alcune convincenti prestazioni, soprattutto in Europa League, il senegalese non sembra godere della piena fiducia di Paulo Sousa che quindi potrebbe lasciarlo partire nella prossima sessione di mercato. Tuttavia non c'è solo l'attaccante viola nel mirino della società partenopea infatti, secondo le indiscrezioni, il primo obiettivo di De Laurentiis è ancora l'attaccante del Genoa Leonardo Pavoletti, già accostato al Napoli in passato. Più defilato sembra invece l'ex attaccante della Juventus Simone Zaza che, almeno per il momento, non sembra essersi ambientato a pieno nel nuovo contesto della Premier League, anche se su di lui sembrano essersi concentrate anche le attenzioni del Valencia di Cesare Prandelli.