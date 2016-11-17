Sky: Milan-Inter non è solo Badelj. Piace anche Berna...

Bernardeschi nel mirino delle milanesi, ma per la Fiorentina è incedibile

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nel corso della presentazione del derby di Milano che andrà in scena domenica sera a San Siro, pare che i destini di Milan ed Inter, almeno nel futuro prossimo, siano strettamente legati alla Fiorentina, e non solo per quanto riguarda gli sviluppi del caso Badelj. Infatti, oltre all'interesse per il croato che potrebbe scatenare un vero e proprio derby di mercato nel mese di gennaio con entrambe le squadre decise a strappare il centrocampista alla Fiorentina, sembra che nel mirino delle due società milanesi sia finito anche il numero 10 viola, Federico Bernardeschi. La buone prestazioni mostrate dal ragazzo classe '94, dopo un incerto avvio di stagione, hanno infatti attratto le attenzioni sia dei rossoneri che dei nerazzurri che, di conseguenza, potrebbero farsi sotto nella prossima sessione di mercato. Al momento l'interesse maggiore sembra quello mostrato dall'Inter che, stando alle indiscrezioni, avrebbe provato a sondare il terreno attraverso alcuni sondaggi prontamente rigettati dalla Fiorentina che ritiene il giocatore incedibile.