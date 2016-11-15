Don Balon: contatti fra Marsiglia e Barcellona per Tello

La Fiorentina vanta però un'opzione sull'acquisto definitivo di Tello...

Sicuramente fra i più discussi in questo avvio di stagione, adesso Tello si trova anche al centro di alcune voci di mercato che, come riportato da Don Balon, lo vorrebbero vicino al Marsiglia. Pare infatti che il direttore sportivo Andoni Zubizarreta abbia preso contatti con il Barcellona, squadra nella quale ha militato a lungo, per sondare il terreno in vista di un'offensiva volta ad assicurarsi le prestazioni dell'esterno spagnolo, ancora di proprietà del club catalano. Le indiscrezioni circa l'interessamento dei francesi trovano conferme nei contatti che lo stesso Zubizarreta avrebbe avuto con l'agente di Tello, Josè Maria Orobitg, con l'intenzione di velocizzare l'ipotetico trasferimento, fermo restando che la Fiorentina vanta, tuttavia, un'opzione sull'acquisto definitivo del giocatore.