Secondo “AS” Prandelli e Montolivo potrebbero ritrovarsi a Valencia

Dopo i trascorsi con la Fiorentina le loro strade potrebbero nuovamente incrociarsi a Valencia

Che Montolivo sia sempre stato un pupillo di Cesare Prandelli è ampiamente risaputo, come dimostra il grande rapporto di stima reciproca che ha sempre legato i due prima nei brillanti anni di Firenze poi durante l’esperienza altalenante con la nazionale italiana. A conferma di quanto detto, ora ci sono le indiscrezioni del media spagnolo “AS”, secondo il quale pare che emissari del Valencia si siano recentemente recati a Milano per sondare il terreno in vista di un possibile passaggio del centrocampista del Milan, attualmente infortunato, alla corte dell’ex allenatore della Fiorentina. Sempre secondo i media spagnoli, Montolivo non sarebbe l’unico motivo di interesse che ha spinto i dirigenti del Valencia fino a Milano, infatti nel mirino del club spagnolo ci sarebbe anche l’attaccante Gianluca Lapadula, autore domenica scorsa del suo primo gol in Serie A con la maglia del Milan.