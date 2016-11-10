Fiorentina in vantaggio sul Napoli per Sportiello: a gennaio si può fare

Divenuto un caso a Bergamo, per il portiere la Fiorentina sembra la soluzione più gradita

Come riportato da Gazzetta.it, la Fiorentina potrebbe nuovamente farsi sotto a gennaio per accaparrarsi le prestazioni del promettente portiere dell'Atalanta Marco Sportiello. Divenuto un caso per i bergamaschi, soprattutto dopo l'arrivo in panchina di Giampiero Gasperini, le cui scelte al momento sembrano però dare i risultati sperati vista la zona di classifica attualmente occupata dai nerazzurri, che in questo avvio di stagione gli ha preferito, nella maggior parte delle occasioni, l'ex estremo difensore della Lazio Berisha. La Fiorentina ci aveva già provato agli sgoccioli dell'ultima finestra di mercato ma senza successo, l'occasione potrebbe ripresentarsi a gennaio, quando però la dirigenza viola dovrà superare la concorrenza del Napoli. Tuttavia, stando alle indiscrezioni, sembra alquanto improbabile che un ragazzo di appena 24 anni, per lo più in cerca di riscatto, accetti la scomoda soluzione offerta dalla società di De Laurentiis, ossia quella di seconda scelta alle spalle di uno dei titolarissimi di Sarri, cioè lo spagnolo Pepe Reina al quale non sembra possibile sottrarre il posto. Ecco che la scelta della Fiorentina, almeno dal punto di vista del portiere, sembra la via più percorribile per un pronto rilancio, dopo un avvio fra luci ed ombre in quel di Bergamo.