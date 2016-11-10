Tomovic: "Firenze ha bisogno di Jovetic come lui ha bisogno di Firenze"

Restare a Firenze è stata una scelta di vita. Lo scorso anno credevamo di poter vincere sempre

Nenad Tomovic ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Lady Radio. Di seguito un piccolo estratto: "Jovetic? Uno come lui in squadra farebbe senz'altro comodo e sono sicuro che anche a lui farebbe bene tornare in un ambiente come questo, nel quale ha fatto grandi cose, per ritornare al massimo della sua condizione. Decidendo di rimare a Firenze ho fatto una scelta di vita, la mia famiglia qui si trova bene ed io ho un contratto che voglio rispettare, anche se nel calcio non è mai detta l'ultima parola. Lo scorso anno siamo partiti bene e neanche noi ci saremmo mai aspettati quella classifica, eravamo convinti di poter vincere ogni partita poi abbiamo subito un brusco calo. Sarebbe positivo comunque ritrovare lo spirito ed il gioco della scorsa stagione".