Corvino guarda a Est: occhio a Benkovic, talento della Dinamo Zagabria

Difensore classe '97 ha già esordito in Champions League a soli 18 anni

Lo sguardo di Pantaleo Corvino si volge ancora verso Est, angolo d'Europa nel quale in passato il direttore dell'area tecnica viola ha sempre pescato bene. Nel mirino della Fiorentina, stando alle indiscrezioni riportate da TMW.com, sembra che questa volta sia finito un giovane difensore della Dinamo Zagabria, ossia Filip Benkovic. Classe '97, cresciuto nel vivaio della squadra croata e già nel giro delle nazionali giovanili, Benkovic è un difensore roccioso dal fisico possente, un ragazzone di 194 cm generalmente impiegato come centrale in una difesa a quattro. Dopo la trafila nelle formazioni giovanili ha avuto la possibilità di esordire in prima squadra nel corso della scorsa stagione, sotto la guida di Zoran Mamic. Giocatore questo che di sicuro ha bruciato le tappe senza mai farsi intimorire dai grandi palcoscenici, come dimostrato dal suo esordio in Champions League, a soli 18 anni e 2 mesi, nella vittoriosa gara casalinga dei suoi contro un avversario ben più blasonato come l'Arsenal di Wenger. Il prezzo del suo cartellino si aggira sui 3 milioni di euro, vedremo se e come la Fiorentina deciderà di tenere in considerazione questo profilo e muoversi su di lui.