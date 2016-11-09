Per la Fiorentina torna di moda Pedro Obiang del West Ham

Già vicino alla Fiorentina in estate, potrebbe essere trattato a gennaio

Come riportato in edicola dal Corriere dello Spor Stadio, torna vivo l'interesse della Fiorentina per il centrocampista spagnolo Pedro Obiang, già seguito in passato ed ora di nuovo nel mirino del direttore Pantaleo Corvino. Cresciuto nelle giovanili dell'Atletico Madrid e transitato in Italia, con discreto successo, fra il 2010 ed il 2015 con la maglia della Sampdoria, con la quale ha messo insieme 128 presenze e segnato anche 4 gol, adesso è in forza al club londinese del West Ham. Già vicino alla Fiorentina nel corso della scorsa estate, quando poi la decisione della dirigenza viola è caduta sul centrocampista del Siviglia Cristoforo, il suo nome potrebbe tornare di moda per la finestra di mercato di gennaio, quando i dirigenti viola potrebbero provare a riaprire il dialogo con gli "Hammers". Il prezzo del cartellino, stando alle indiscrezioni, si aggira attorno agli 8 milioni di euro.