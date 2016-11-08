Ag. L. Lopez: "Sousa lo voleva a Firenze". Ma ora rinnova con il Benfica

Era nel mirino della Fiorentina e ora rinnova con una clausola da capogiro...

Gustavo Goni, agente del difensore del Benfica Lisandro Lopez, ha parlato confermando i contatti che nello scorso mercato di gennaio volevano il suo assistito vicino alla Fiorentina: "Paulo Sousa ha molta stima di lui e lo avrebbe voluto a Firenze, ma non posso dire con certezza che la Fiorentina sia ancora interessata a lui". Infatti, dopo che i contatti con la Fiorentina si erano conclusi in un nulla di fatto, pare che, come riportato dal quotidiano portoghese Record, il difensore argentino sia in procinto di rinnovare il suo contratto con il club portoghese. Il rapporto fra le parti dovrebbe quindi prolungarsi fino al 2021 e dovrebbe anche essere coperto da una clausola rescissoria che, secondo le indiscrezioni, si aggirerebbe attorno ai 45 milioni di euro.