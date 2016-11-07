Kalinic: lesione al bicipite femorale. Salta la nazionale

Gli accertamenti di questa mattina hanno confermato i fastidi accusati durante la partita contro la Samp

L'attaccante Nikola Kalinic, come comunicato dalla Fiorentina, è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti diagnostici in seguito ai fastidi accusati alla coscia sinistra durante la partita di ieri contro la Sampdoria. Come dimostrato dagli esami eseguiti nella giornata di oggi, la sintomatologia dolorosa ha trovato conferme in una lesione muscolare di primo grado del muscolo bicipite femorale sinistro. L'attaccante croato pertanto si sottoporrà alle terapie necessarie a garantirgli un rapido recupero rimanendo a Firenze, e rinunciando così alla chiamata della sua nazionale.