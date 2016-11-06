Ferrero: "Poteva finire 4-1 per noi. Muriel non è in vendita"

Parla il presidente della Samp Massimo Ferrero dopo il pareggio del Franchi

Parla il presidente Massimo Ferrero al termine della partita che ha visto la sua Sampdoria riprendere la Fiorentina al Franchi: "Sono molto orgoglioso dei nostri giocatori, abbiamo scelto di allestire una squadra composta principalmente di giovani che oggi hanno lottato come dei leoni. Abbiamo attraversato un periodo difficile, dopo un buon inizio, ma ora stiamo acquisendo fiducia in noi stessi, peccato che questo momento positivo sia interrotto dalla sosta per le nazionali".

Prosegue sulla partita di oggi: "La Fiorentina è una grande squadra e ha in un giocatore eccezionale come Borja Valero il suo punto di riferimento. Un tempo per uno non fa male a nessuno, poteva finire 2-2 come potevamo vincere 4-1".

Conclude sulle voci che volevamo Muriel, autore del gol del pareggio, vicino alla Fiorentina: "Muriel alla Fiorentina? No, non è in vendita".