Salcedo convince la Fiorentina e il suo Messico

Dopo le belle parole del ct Osorio arriva anche la convocazione per Salcedo

Carlos Salcedo, dopo essersi messo in mostra con delle discrete prestazioni in questo avvio di stagione, sembra aver convinto la Fiorentina in un ruolo nevralgico, e spesso oggetto di discussione, come quello del terzo difensore al fianco di Gonzalo ed Astori. Le buone prestazioni non sono passate inosservate nemmeno in patria infatti, dopo le belle parole spese dal commissario tecnico messicano Osorio, arriva anche la convocazione ufficiale per i prossimi impegni della sua nazionale che affronterà, nel girone di qualificazione ai mondiale di Russia 2018, prima gli Stati Uniti e successivamente Panama. Il ragazzo di Guadalajara ha così la possibilità di aggiornare il suo tabellino aggiungendo altre due presenze alle cinque che già vanta con la nazionale maggiore, senza contare le prestazioni mostrate con le selezioni giovanili.