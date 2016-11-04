Per l'esterno la Fiorentina pensa a Barreca del Torino

Sempre presente in questo avvio di stagione, Barreca è già nel giro dell'under 21

Secondo le indiscrezioni di TMW.com anche la Fiorentina sarebbe sulle tracce del giovane esterno del Torino Antonio Barreca, impiegato già 8 volte da Mihajlovic in questo avvio di stagione e stabilmente nel giro della nazionale under 21 di Luigi Di Biagio. Torinese classe '95, dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili granata, ha fatto il grande salto nel calcio professionistico prima con la maglia del Cittadella, collezionando 38 presenze nelle quali è riuscito a segnare anche il primo gol fra i professionisti, e poi con il Cagliari, contribuendo alla recente promozione in Serie A della squadra di Rastelli. Rientrato a Torino è stato principalmente utilizzato come esterno sinistro nella difesa a quattro dell'allenatore serbo, tuttavia la facilità di corsa e la grande velocità, combinate con un'ottima lettura delle situazioni di gioco, non gli impediscono di imporsi anche in propensione offensiva, talvolta infatti è stato impiegato anche nel ruolo di esterno di centrocampo. Su di lui è forte l'interesse di molte squadre oltre alla Fiorentina, infatti sarebbero in lizza per il difensore del Torino anche Juventus, Milan e Roma.