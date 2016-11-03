Il Qarabag passa a Salonicco (0-1) e ora insegue la Fiorentina prima con 10 punti

In casa contro il Paok la Fiorentina potrebbe già ipotecare il passaggio del turno

Nello scontro diretto, di vitale importanza, per assegnare il secondo posto alle spalle della Fiorentina, travolgente contro lo Slovan Liberec che ormai sembra definitivamente estromesso dal discorso qualificazione con un solo punto nelle prime quattro gare, il Qarabag riesce ad avere la meglio contro il Paok Salonicco, sconfitto 1-0 e adesso surclassato in classifica. La rete decisiva, che consente alla squadra azera di imporsi nell'insidioso teatro dello stadio "Toumba", arriva al 69' grazie a Michel. Alla luce dei risultati maturati nel corso di questa quarta giornata, il girone J vede la Fiorentina condurre con 10 punti all'attivo, alle sue spalle insegue il Qarabag che, grazie alla vittoria sul campo del Paok, sale a quota 7, mentre lo stesso Paok resta fermo a 3 punti e lo Slovan Liberec staccato con un solo punto conquistato nella sua non troppo positiva campagna europea. Il prossimo turno vedrà la Fiorentina ricevere i greci del Paok per ipotecare il passaggio alla fase ad eliminazione, il prossimo 24 novembre alle ore 19, mentre il Qarabag farà visita ai cechi dello Slovan Liberec.