8 sconfitte in serie A nelle ultime 16 partite per la Fiorentina. Non accadeva da 20 anni, dal 2004/05

Ennesima sconfitta per la Fiorentina in campionato che segna un periodo negativo lunghissimo per la squadra di Palladino

In casa Fiorentina è arrivata l'ennesima sconfitta, questa volta a Napoli contro la squadra di Antonio Conte per 2-1. Dopo la sconfitta di Atene in Conference League altra sconfitta, la quarta nelle ultime 5 partite giocate. Se lasciamo da parte la Conference, sono 8 le sconfitte arrivate in casa Fiorentina nelle ultime 16 partite giocate contro: Bologna, Udinese, Napoli, Monza, Inter, Como, Verona e Napoli. Un altro dato preoccupante sono i 10 punti nelle ultime 10 partite. La squadra viola non perdeva cosi tanto in cosi poche partite dalla stagione 2004/2005 dove arrivò la salvezza all'ultima giornata, era il primo anno in serie A della gestione Della Valle e furono cambiati ben 3 allenatori in una stagione. Insomma, il periodo è nero come non mai nella storia recente.