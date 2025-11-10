8 goal subiti su palla inattiva, Vanoli dovrà necessariamente lavorare sulla fase difensiva durante la sosta

Nel post partita, Paolo Vanoli ha analizzato anche uno dei principali problemi della Fiorentina emersi in queste prime giornate: i troppi gol subiti su palla inattiva, ben otto finora dei 18 totali. Un dato che evidenzia una fragilità difensiva da correggere al più presto.

«Sui calci d’angolo da zona siamo passati alla marcatura a uomo — ha spiegato Vanoli —. Non ho ancora avuto il tempo di lavorare in modo approfondito sulla linea, dovevo fare una scelta su cosa concentrarmi e ho preferito puntare prima sulla compattezza generale della squadra.»

Durante la sosta, però, il tecnico lavorerà proprio su queste situazioni: la tenuta sulle palle inattive resta infatti una delle principali urgenze per migliorare solidità e concentrazione difensiva.