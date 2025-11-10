10 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 11:56

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
8 goal subiti su palla inattiva, Vanoli dovrà necessariamente lavorare sulla fase difensiva durante la sosta

News

8 goal subiti su palla inattiva, Vanoli dovrà necessariamente lavorare sulla fase difensiva durante la sosta

Redazione

10 Novembre · 11:56

Aggiornamento: 10 Novembre 2025 · 11:56

TAG:

Vanoli

Condividi:

di

Nel post partita, Paolo Vanoli ha analizzato anche uno dei principali problemi della Fiorentina emersi in queste prime giornate: i troppi gol subiti su palla inattiva, ben otto finora dei 18 totali. Un dato che evidenzia una fragilità difensiva da correggere al più presto.

«Sui calci d’angolo da zona siamo passati alla marcatura a uomo — ha spiegato Vanoli —. Non ho ancora avuto il tempo di lavorare in modo approfondito sulla linea, dovevo fare una scelta su cosa concentrarmi e ho preferito puntare prima sulla compattezza generale della squadra.»

Durante la sosta, però, il tecnico lavorerà proprio su queste situazioni: la tenuta sulle palle inattive resta infatti una delle principali urgenze per migliorare solidità e concentrazione difensiva.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio