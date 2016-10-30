Antognoni: "A Bologna vittoria importante, la squadra si sta risollevando. Il mio futuro..."

La bandiera ed ex capitano della Fiorentina Giancarlo Antognoni, spettatore oggi al "Castellani" di Empoli per assistere alla gara tra i padroni di casa e la Roma, si è espresso così sul suo possibile...

La bandiera ed ex capitano della Fiorentina Giancarlo Antognoni, spettatore oggi al "Castellani" di Empoli per assistere alla gara tra i padroni di casa e la Roma, si è espresso così sul suo possibile ritorno in viola: "Ho un buon rapporto coi fratelli Della Valle, però ho un contratto fino a dicembre con la Federazione. Dopo vedremo cosa accadrà, la Fiorentina ha sicuramente la priorità. I viola ieri hanno vinto una gara importante a Bologna, giocando un ottimo primo tempo. La squadra si sta risollevando e sembra avere ripreso fiducia nei propri mezzi. Anche i singoli si stanno ritrovando, come ad esempio Nikola Kalinic".

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