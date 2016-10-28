Bologna-Fiorentina sarà arbitrata da Valeri: il curioso dato che lo lega alla Viola...

Gli assistenti saranno Di Liberatore e Carbone. Fischio d'inizio alle 18

Ufficiali le designazioni arbitrali per l'11^ giornata del campionato di Serie A: l'anticipo che sabato alle ore 18 vedrà la Fiorentina impegnata al "Dall'Ara" di Bologna è stato affidato a Paolo Valeri della sezione di Roma 2. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Carbone e Di Liberatore e dai giudici di porta che saranno Massa e Di Paolo mentre il quarto uomo sarà invece Cariolato. Curioso il dato relativo ai precedenti fra l'arbitro romano, che ha fatto il suo esordio nella massima serie nel 2007, e la Fiorentina che, infatti, non vinse nessuna delle prime dodici partite dirette appunto da Valeri, salvo poi registrare un bilancio positivo con il fischietto della sezione di Roma 2.