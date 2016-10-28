Bernardeschi: l'Inter potrebbe di nuovo farsi sotto a gennaio

Come riportato da Tuttosport la nuova proprietà vorrebbe riaprire il dialogo con la Fiorentina

Che Bernardeschi sia nel mirino di molti club è ormai assodato dato il valore assoluto mostrato dal talento di Carrara da quando ha iniziato prima a far parte stabilmente della rosa della prima squadra, poi a ritagliarsi uno spazio importante nelle gerarchie di Paulo Sousa. Se il periodo di momentaneo appannamento coinciso con l'altalenante inizio di stagione della Fiorentina aveva, temporaneamente, frenato le ambizioni delle squadre interessate al ragazzo, va da sé che le recenti prestazioni del numero 10 non siano passate inosservate. Infatti, come riportato sulla pagine di Tuttosport, sembra che l'interessamento principale sia quello dell'Inter che, dopo non aver mai nascosto l'apprezzamento per il prodotto del vivaio viola, potrebbe seriamente pensare di strapparlo alla Fiorentina per far fronte alla difficile situazione della squadra, al momento, ancora nelle mani di De Boer. Non sono quindi da escludere eventuali contatti fra le due società già a partire dalla prossima sessione di mercato.