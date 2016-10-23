Bernardeschi: "Reazione da grande squadra, abbiamo dimostrato il nostro valore. Sempre a disposizione del mister"

Non siamo partiti bene ma poi ci siamo ripresi. Il ruolo non conta, voglio dare tutto per la squadra

Federico Bernardeschi, al termine della partita di Cagliari che lo ha visto protagonista con una doppietta, parla ai microfoni di Sky: "Oggi purtroppo non siamo partiti come volevamo fin dall'inizio, ma siamo riusciti a riprenderci e abbiamo reagito alla grande. Siamo una grande squadra e con la prova di oggi lo abbiamo dimostrato. Sono felice per i gol, ma lo sono ancora di più per avere la possibilità di dare il mio contributo in campo, in qualunque ruolo il mister mi chieda di giocare".

Prosegue proprio sul posizionamento in campo: "Se mi sento più trequartista? Io sono sempre a disposizione del mister e della squadra, indipendentemente dalla posizione in cui decida di impiegarmi".