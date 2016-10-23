Labaro Viola

Bernardeschi: "Reazione da grande squadra, abbiamo dimostrato il nostro valore. Sempre a disposizione del mister"

Non siamo partiti bene ma poi ci siamo ripresi. Il ruolo non conta, voglio dare tutto per la squadra

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 ottobre 2016 18:47
Bernardeschi: "Reazione da grande squadra, abbiamo dimostrato il nostro valore. Sempre a disposizione del mister" -
News
Condividi

Federico Bernardeschi, al termine della partita di Cagliari che lo ha visto protagonista con una doppietta, parla ai microfoni di Sky: "Oggi purtroppo non siamo partiti come volevamo fin dall'inizio, ma siamo riusciti a riprenderci e abbiamo reagito alla grande. Siamo una grande squadra e con la prova di oggi lo abbiamo dimostrato. Sono felice per i gol, ma lo sono ancora di più per avere la possibilità di dare il mio contributo in campo, in qualunque ruolo il mister mi chieda di giocare".

Prosegue proprio sul posizionamento in campo: "Se mi sento più trequartista? Io sono sempre a disposizione del mister e della squadra, indipendentemente dalla posizione in cui decida di impiegarmi".

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok