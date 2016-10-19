Svalutazione Fiorentina: ora i Big hanno perso valore. Corvino..
I big non rendono più come lo scorso campionato. E' un guaio per Corvino?
A cura di Redazione Labaroviola
19 ottobre 2016 11:59
"Svalutation viola: così i gioielli di Sousa hanno perso valore" questo è il titolo di stamani del quotidiano La Repubblica in merito alla crisi nera che sta vivendo la Fiorentina. Si legge infatti che le valutazioni e quotazioni di giocatori come Kalinic, Bernardeschi, Borja Valero e Badelj siano scese molto in questa prima fase di campionato complicando non poco i piani della società e di Pantaleo Corvino che, alla luce dei fatti, sarà costretto in futuro a rifugiarsi in prestiti e svincoli per fare mercato, non escludendo grandi cessioni per permettere alla squadra nuovi innesti per essere, nelle possibilità, più competitivi possibili.