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Svalutazione Fiorentina: ora i Big hanno perso valore. Corvino..

I big non rendono più come lo scorso campionato. E' un guaio per Corvino?

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 ottobre 2016 11:59
Svalutazione Fiorentina: ora i Big hanno perso valore. Corvino.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 18.09.2016, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 18.09.2016, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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"Svalutation viola: così i gioielli di Sousa hanno perso valore" questo è il titolo di stamani del quotidiano La Repubblica in merito alla crisi nera che sta vivendo la Fiorentina. Si legge infatti che le valutazioni e quotazioni di giocatori come Kalinic, Bernardeschi, Borja Valero e Badelj siano scese molto in questa prima fase di campionato complicando non poco i piani della società e di Pantaleo Corvino che, alla luce dei fatti, sarà costretto in futuro a rifugiarsi in prestiti e svincoli per fare mercato, non escludendo grandi cessioni per permettere alla squadra nuovi innesti per essere, nelle possibilità, più competitivi possibili.

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