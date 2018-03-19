Sono 7 i viola impegnati in Nazionale: ecco quando giocheranno Badelj & Co.
Sono dunque sette i giocatori convocati con le rispettive Nazionali maggiori per le partite in programma durante la sosta da Giovedì 23/03 a Martedì 27/03. Questi gli impegni:Giovedì 22DRAGOWSKI (Polo...
Sono dunque sette i giocatori convocati con le rispettive Nazionali maggiori per le partite in programma durante la sosta da Giovedì 23/03 a Martedì 27/03. Questi gli impegni:
Giovedì 22
DRAGOWSKI (Polonia U20) vs Inghilterra
ZEKHNINI (Norvegia U21) vs Italia
Venerdì 23
BADELJ (Croazia) vs Perù
CHIESA (Italia) vs Argentina
DABO (Burkina Faso) vs Guinea Bissau
GIL DIAS (Portogallo U21) vs Liechtenstein
MILENKOVIC (Serbia U21) vs Gibilterra
Martedì 27
BADELJ (Croazia) vs Messico
CHIESA (Italia) vs Inghilterra
DABO (Burkina Faso) vs Kosovo
GIL DIAS (Portogallo U21) vs Svizzera
DRAGOWSKI (Polonia U20) vs Germania
MILENKOVIC (Serbia U21) vs Italia
ZEKHNINI (Norvegia U21) vs Israele