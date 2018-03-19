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Sono 7 i viola impegnati in Nazionale: ecco quando giocheranno Badelj & Co.

Sono dunque sette i giocatori convocati con le rispettive Nazionali maggiori per le partite in programma durante la sosta da Giovedì 23/03 a Martedì 27/03. Questi gli impegni:Giovedì 22DRAGOWSKI (Polo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 marzo 2018 18:31
Sono 7 i viola impegnati in Nazionale: ecco quando giocheranno Badelj & Co. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
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Sono dunque sette i giocatori convocati con le rispettive Nazionali maggiori per le partite in programma durante la sosta da Giovedì 23/03 a Martedì 27/03. Questi gli impegni:

Giovedì 22

DRAGOWSKI (Polonia U20) vs Inghilterra

ZEKHNINI (Norvegia U21) vs Italia

Venerdì 23
BADELJ (Croazia) vs Perù
CHIESA (Italia) vs Argentina
DABO (Burkina Faso) vs Guinea Bissau
GIL DIAS (Portogallo U21) vs Liechtenstein
MILENKOVIC (Serbia U21) vs Gibilterra

Martedì 27
BADELJ (Croazia) vs Messico
CHIESA (Italia) vs Inghilterra
DABO (Burkina Faso) vs Kosovo
GIL DIAS (Portogallo U21) vs Svizzera
DRAGOWSKI (Polonia U20) vs Germania
MILENKOVIC (Serbia U21) vs Italia
ZEKHNINI (Norvegia U21) vs Israele

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