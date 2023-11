Buona partecipazione al Viola Park per la partita della Fiorentina Women, le ragazze di De La Fuente stanno affrontando il Milan femminile allenata dall’ex viola Ganz. Circa 500 tifosi allo stadio Curva Fiesole per incitare le ragazze viola a portare a casa i 3 punti utili per la lotta ai vertici

I MOTIVI DIETRO LA ROTTURA DELLA BOBO TV