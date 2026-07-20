50 svincolati di lusso: da Salah a Icardi, passando per Vlahovic, ecco i principali calciatori senza contratto

La nuova stagione è iniziata, ma molti big sono ancora alla ricerca di una squadra: un elenco ricco di stelle che potrebbero infiammare il mercato nelle prossime settimane.

La stagione 2026/27 è ufficialmente iniziata e, con l'apertura del mercato estivo, sono ancora tantissimi i calciatori rimasti senza contratto dopo la scadenza del 30 giugno. Una lista ricchissima di occasioni, nella quale figurano alcuni dei nomi più importanti del calcio mondiale. Nelle ultime ore è uscito dall'elenco Yann Sommer, che ha trovato una nuova sistemazione firmando con il Brugge, ma restano ancora decine di profili di assoluto livello.

Tra i portieri spiccano Stefan Ortega, reduce dall'esperienza al Manchester City, e Mathew Ryan, mentre il reparto difensivo propone autentici campioni come David Alaba (Real Madrid), Dani Carvajal (Real Madrid), John Stones (Manchester City), Oleksandr Zinchenko (Arsenal), Takehiro Tomiyasu (Arsenal) e Raphaël Guerreiro (Bayern Monaco). A questi si aggiungono anche profili più giovani e ricercati come Danilho Doekhi, seguito da diversi club europei.

Anche in mezzo al campo la qualità non manca. Luka Modric dovrebbe salutare a breve questo elenco: pare fatta per il rinnovo per un altra stagione col Milan. Resistono invece Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad), Franck Kessié (Al-Ahli), Leon Goretzka (Bayern Monaco), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Marcelo Brozovic (Al-Nassr), Yves Bissouma (Tottenham) e Philippe Coutinho, oltre all'italiano Lorenzo Pellegrini, il cui futuro resta ancora tutto da definire.

Il reparto offensivo è probabilmente quello che impressiona di più. Stephan El Shaarawy sta per lasciare l'elenco in quanto ha appena firmato per il Al-Shabab (contratto da 10 milioni all'anno). Tra gli svincolati figurano Mohamed Salah, reduce dall'avventura con il Liverpool (ma che sta trattando col Beşiktaş di Vincenzo Italiano), Jadon Sancho (Manchester United), Raheem Sterling (Chelsea), Anthony Martial (AEK Atene), Riyad Mahrez (Al-Ahli), Wilfried Zaha (Lione), Mauro Icardi (Galatasaray) e Afimico Pululu, attaccante che si è messo in mostra nell'ultima stagione con lo Jagiellonia.

Tra tutti, però, il nome che continua a far discutere è quello di Dusan Vlahovic. L'ex attaccante della Fiorentina ha concluso il proprio rapporto con la Juventus dopo un lunghissimo e complicato tira e molla legato al rinnovo di contratto. Nonostante lo svincolo, il centravanti serbo starebbe lavorando per trovare un'intesa proprio con il club bianconero e tornare così a vestire la maglia della Juventus, in una delle vicende di mercato più particolari di questa estate.