Nardella: "Ricorso Unipol? Non siamo preoccupati, era messo in conto."

Il Sindaco di Firenze Nardella ha parlato alla La Nazione del ricorso Unipol per quanto riguarda la pista dell'aeroporto di Firenze: “Ricorso? Non siamo preoccupati. Sono tutti atti che avevamo messo...

Il Sindaco di Firenze Nardella ha parlato alla La Nazione del ricorso Unipol per quanto riguarda la pista dell'aeroporto di Firenze: “Ricorso? Non siamo preoccupati. Sono tutti atti che avevamo messo in conto. Il progetto dell’aeroporto e della nuova pista è supportato da atti ministeriali trasparenti, articolati, e basati su una normativa altrettanto chiara. Le posizioni di Unipol non sono una novità. I tempi del Tar? Mi aspetto siano veloci, ma non faccio calcoli”.