Muro viola: la Fiorentina non vuole disperdere il ricordo dei tifosi

La Nazione in edicola oggi parla parla del “muro” viola allo stadio Franchi in ricordo di Astori. Anche ieri la Fiorentina ha continuato a prendersi cura dei cimeli. Adesso sarà la famiglia di Davide...

La Nazione in edicola oggi parla parla del “muro” viola allo stadio Franchi in ricordo di Astori. Anche ieri la Fiorentina ha continuato a prendersi cura dei cimeli. Adesso sarà la famiglia di Davide a decidere se tenere per sé i ricordi del capitano oppure se, con l’aiuto della società creare uno spazio apposito per contenerli, qui a Firenze, in una sorta di tempio del ricordo. Non è escluso che possano essere, in questo caso, coinvolti gli stessi tifosi per capire come vorrebbero fosse ricordato il capitano per l’eternità viola.