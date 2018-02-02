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Niente esodo: a Bologna poco più di 700 tifosi, mentre incombe il rischio neve

Il derby dell'Appennino si avvicina, ma la situazione di classifica ed il clima che si respira in città certo non costituiscono uno stimolo per i tifosi viola. La trasferta bolognese, solitamente effe...

A cura di Gianmarco Biagioni
02 febbraio 2018 17:47
Niente esodo: a Bologna poco più di 700 tifosi, mentre incombe il rischio neve - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tifosi viola
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tifosi viola
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Il derby dell'Appennino si avvicina, ma la situazione di classifica ed il clima che si respira in città certo non costituiscono uno stimolo per i tifosi viola. La trasferta bolognese, solitamente effettuata in treno, vedrà infatti mobilitarsi solo 700 supporters della Fiorentina, una cifra sensibilmente inferiore rispetto a quella alla quale eravamo abituati negli anni precedenti.

A complicare ulteriormente gli spostamenti potrebbero pensarci anche le condizioni meteorologiche poiché, già a partire dalle prime ore della giornata di domani, il territorio bolognese rischia di essere colpito da rovesci che potrebbe determinare un accumulo di 10 centimetri di neve.

Il problema principale riguarda gli spalti dello stadio "Dall'Ara", interamente scoperto e quindi esposti al rischio ghiaccio. Al momento, tuttavia, il regolare svolgimento del match non è in dubbio.

Gianmarco Biagioni

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