Stadio è convinto: per Dabo manca solo l’annuncio. La formula per l'arrivo...
Sul Corriere dello Sport si parla del mercato in entrata della Fiorentina. Per Bryan Dabo – si legge – manca davvero poco, si aspetta solo l’annuncio ufficiale. Corvino è andato convinto sul giocatore...
A cura di Redazione Labaroviola
28 gennaio 2018 10:44
Sul Corriere dello Sport si parla del mercato in entrata della Fiorentina. Per Bryan Dabo – si legge – manca davvero poco, si aspetta solo l’annuncio ufficiale. Corvino è andato convinto sul giocatore il cui sì ha dato l’accelerazione finale alla trattativa col Saint-Etienne. Il Dg viola proverà fino alla fine a ottenere 18 mesi di prestito con diritto di riscatto a giugno 2019.