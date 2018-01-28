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Stadio è convinto: per Dabo manca solo l’annuncio. La formula per l'arrivo...

Sul Corriere dello Sport si parla del mercato in entrata della Fiorentina. Per Bryan Dabo – si legge – manca davvero poco, si aspetta solo l’annuncio ufficiale. Corvino è andato convinto sul giocatore...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 gennaio 2018 10:44
Stadio è convinto: per Dabo manca solo l’annuncio. La formula per l'arrivo... -
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Sul Corriere dello Sport si parla del mercato in entrata della Fiorentina. Per Bryan Dabo – si legge – manca davvero poco, si aspetta solo l’annuncio ufficiale. Corvino è andato convinto sul giocatore il cui sì ha dato l’accelerazione finale alla trattativa col Saint-Etienne. Il Dg viola proverà fino alla fine a ottenere 18 mesi di prestito con diritto di riscatto a giugno 2019.

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