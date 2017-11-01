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Campanello d'allarme in casa Fiorentina: le riserve a centrocampo non danno garanzie. I numeri...

La Gazzetta dello Sport di questa mattina evidenzia uno dei problemi della Fiorentina: l’esser troppo condizionata da uno o due giocatori. Questo è una delle questioni emerse nell’avvio di stagione vi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 novembre 2017 09:00
Campanello d'allarme in casa Fiorentina: le riserve a centrocampo non danno garanzie. I numeri... - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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La Gazzetta dello Sport di questa mattina evidenzia uno dei problemi della Fiorentina: l’esser troppo condizionata da uno o due giocatori. Questo è una delle questioni emerse nell’avvio di stagione viola, che solo con il tempo imparerà a non dipendere eccessivamente da alcuni singoli. L’allenatore lavorerà sul campo anche con le riserve, che però al momento in quel ruolo hanno dimostrato scarsa affidabilità. Sanchez (228 minuti) e Cristoforo (59 minuti) sono troppo lontani dalle garanzie date dai due titolari che infatti, salvo squalifiche e infortuni, hanno sempre giocato. Per Badelj 9 presenze in totale e zero sostituzioni, Veretout, invece, sempre presente in campo.

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