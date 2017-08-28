"Cari tifosi, io sono preoccupato, e vi spiego perché". Il messaggio di un tifoso viola dopo un mese di partite...

E' vero, il campionato è appena cominciato. La rosa e l’allenatore hanno bisogno di tempo. La squadra è reduce da tanti cambiamenti e l’amalgama non è ancora ottimale. Tutte cose che impediscono di em...

A cura di Redazione Labaroviola 28 agosto 2017 19:10

Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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