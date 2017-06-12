Mencucci: "Felice per la nomina di Antognoni, è una persona straordinaria e un grande manager. Ora la Coppa Italia"

La finale di Coppa Italia è molto importante per noi, speriamo che la tensione sia rimasta alta dopo i festeggiamenti per lo scudetto

Sandro Mencucci, presidente della Fiorentina Women's, ha parlato dell'imminente finale di Coppa Italia e di altri temi caldi in casa viola: "Dobbiamo lavorare tutti assieme per migliorare il calcio femminile e far crescere un settore poco considerato fino a poco tempo fa. La finale di Coppa Italia è molto importante per noi, speriamo che la tensione sia rimasta alta dopo tutti i festeggiamenti per lo scudetto".

Spende alcune parole anche su Giancarlo Antognoni: "Antognoni? Sono felice per la sua nomina a club manager. Ieri siamo andati insieme a Reggio Emilia per la finale scudetto della Primavera e sfrutto tutti i momenti con lui per imparare tutti i trucchi del mestiere, anche se è dura perché lui ne sa davvero troppi. E’ una persona straordinaria e un grande manager, che apprezzo molto".