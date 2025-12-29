2025 annus horribilis: nessuno ha perso più partite della Fiorentina. 18 sconfitte e 54 gol subiti

Si è concluso Sabato a 12:30 il 2025 della Fiorentina. E si è concluso con l’ennesima partita andata male di questo anno. Un altra sconfitta. La 18esima di questo anno, nessuna in Italia ha perso più partite della Fiorentina in 365 giorni. Nella classifica del 2025 la Fiorentina si piazza all’11º posto soprattutto grazie ai punti fatti nella scorsa stagione, 33 su 42. La squadra viola nel 2025 ha subito ben 54 reti e solo l’Udinese è riuscita a fare peggio. La squadra viola ne ha segnate 46 chiudendo l’anno con una differenza reti in negativo.

Rispetto al 2024 la Fiorentina ha 17 punti in meno pur avendo giocato in partita in più. Ha 8 sconfitte in più e ha segnato 19 reti in meno subendone 11 in più. E fortunatamente la prima parte di anno è stata positiva, altrimenti questi numeri sarebbero ancora più brutti. Per la prima volta nella storia del club la Fiorentina è la squadra che ha perso più partite di tutti in Serie A. O meglio era già successo nel 1937 ma condivise il primato con Alessandria, Lucchese e Sampierdarenese. E solo nel 2001 collezionò più sconfitte, ben 19 ma era una squadra sull’orlo del fallimento