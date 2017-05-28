Martusciello: "Abbiamo subito la pressione mediatica. Non mi aspettavo la retrocessione, sono molto dispiaciuto"

Era una partita complicata sotto l'aspetto mentale, ci serviva solo la vittoria ma non ci siamo riusciti

L'Empoli retrocede in Serie B ed il suo allenatore, Giovanni Martusciello, ha commentato a caldo il triste epilogo di questa stagione: "Era una partita complicata sotto l'aspetto mentale, ci serviva solo la vittoria ma non ci siamo riusciti. Nonostante tutto abbiamo creato diverse occasioni da rete, la partita di oggi è lo specchio del nostro campionato".

"Oggi siamo retrocessi, non me l'aspettavo e mi dispiace molto. Abbiamo subito anche questa grande pressione mediatica. Sono convinto che l'Empoli saprà rialzarsi. Il calcio è gioia, dobbiamo alzare subito la testa. Ora non parliamo del mio futuro, sarebbe poco rispettoso nei confronti della squadra".