Salifu rientra alla base dopo il prestito al Mantova, a breve si valuterà il suo futuro

Il ghanese ha un altro anno di contratto con la Fiorentina e l'ipotesi più probabile è quella di un'altra stagione in prestito

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com pare che Amidu Salifu, centrocampista classe '92 di proprietà della Fiorentina, tornerà alla base dopo il prestito al Mantova in Lega Pro. Il ghanese è approdato a Firenze nel 2011 dopo essere stato prelevato dalle giovanili del Vicenza ma, tuttavia, la sua esperienza in maglia viola non è mai realmente decollata. Infatti, dopo le 15 presenza della stagione 2011/12, è iniziato un lungo peregrinare in lungo ed in largo che lo ha portato prima a Catania, poi a Modena, Perugia e Brescia prima dell'ultimo prestito appunto al Mantova. Il contratto di Salifu con la Fiorentina scadrà nel luglio 2018 e l'ipotesi più probabile è quella di un ulteriore prestito che, stando alle indiscrezioni, potrebbe portarlo anche al di fuori dei confini nazionali.