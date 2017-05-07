Corvino: "Errori arbitrali determinanti. Siamo in linea con i punti degli anni in cui la Fiorentina ha fatto benissimo..."

Pantaleo Corvino dalla zona mista ha rilasciato le seguenti parole: “Determinante il gol del 2-0 non dato, sommata all’espulsione di Gonzalo. I ragazzi dopo Palermo hanno fatto capire di voler lottare...

Pantaleo Corvino dalla zona mista ha rilasciato le seguenti parole: “Determinante il gol del 2-0 non dato, sommata all’espulsione di Gonzalo. I ragazzi dopo Palermo hanno fatto capire di voler lottare fino alla fine. Quelli dell'arbitro sono errori che stanno condizionando molto il risultato finale. I cori? Tifosi, società, stampa, giocatori devono essere un corpo unico per provare ad arrivare a certi obiettivi, creare divisioni non fa bene a nessuno. Soprattutto alla squadra, che quando ha bisogno di avere tutti vicino.

Perché punti persi contro le piccole? Una Fiorentina che è capace di vincere contro Juve, Roma, Inter, di quasi vincere con il Napoli, è dimostrazione della qualità della rosa. I punti persi con le piccole li analizzeremo a fine stagione, per capire il motivo e correggere. Siamo in linea con i punti degli anni in cui la Fiorentina aveva fatto benissimo. Essere ancora in lotta per l’Europa ci dà rammarico per i punti persi con le piccole. Con ADV abbiamo detto grazie ai giocatori, visto che nonostante fossimo in 10 hanno cercato energie per recuperare. E poi dopo l’errore di Palermo questi ragazzi hanno dimostrato di non essersi arresi. Questo ci fa ben pensare per le prossime tre partite”.