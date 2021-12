18 mila spettatori per Fiorentina-Salernitana, incasso di 278 mila euro, 10 mila abbonamenti venduti

La Fiorentina rende noto il numero totale di spettatori complessivi per la partita in casa contro la Salernitana. Allo stadio Franchi un totale di 18.575 spettatori, di questi ben 10.636 che hanno sottoscritto il mini abbonamento per le prossime 7 partite in casa della squadra viola. In totale l’incasso per la società viola da questa sfida è stato di 279.299 mila euro.

RIBERY ACCOLTO DA UNO STANDING OVATION AL FRANCHI