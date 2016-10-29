In 1700 al "Dall'Ara" per ritrovare la vittoria

Con mezzi propri, in treno o in bus: in molti in viaggio verso Bologna per l'anticipo delle 18

Saranno circa 1700 i tifosi viola che nella giornata di oggi, sia con mezzi propri che con i servizi messi a disposizione da Accvc e Atf mentre i gruppi organizzati della curva Fiesole hanno deciso di raggiungere il capoluogo emiliano in treno con ritrovo intorno alle ore 13 presso la stazione di Santa Maria Novella, raggiungeranno lo stadio "Dall'Ara" di Bologna per il Derby dell'Appennino che alle 18 vedrà la Fiorentina impegnata contro la squadra di Roberto Donadoni. Partita storica quella di Bologna che da sempre richiama una buona cornice di pubblico e che neanche oggi, nonostante le non troppo convincenti prestazioni di cui è stata protagonista la squadra di Paulo Sousa nelle ultime uscite, ha scoraggiato la folta rappresentanza viola che raggiungerà il Dall'Ara per spingere la Fiorentina alla conquista di tre punti che sarebbero preziosissimi.