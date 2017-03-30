Capello a sorpresa mette Chiesa al primo posto: "Ha un futuro promettente, Berna è buono ma..."

L'ex campione di Europa Fabio Capello ha rilasciato una lunga intervista al sito ufficiale della UEFA. Questi i passaggi più significativi dell'ex tecnico di Roma, Juventus e Real Madrid e non solo, n...

L'ex campione di Europa Fabio Capello ha rilasciato una lunga intervista al sito ufficiale della UEFA. Questi i passaggi più significativi dell'ex tecnico di Roma, Juventus e Real Madrid e non solo, nei quali si è concentrato anche su due talenti in maglia viola, ovvero Federico Bernardeschi e Federico Chiesa: "Tra le giovani promesse dico Chiesa della Fiorentina, ma credo che anche Locatelli abbia un bel futuro davanti. Hanno un futuro promettente, e giocano in squadre che non sono costrette a lanciare i giovani. Anche Bernardeschi e Berardi sono buoni, ma quei due, il primo per velocità e il secondo per personalità, hanno qualcosa in più".