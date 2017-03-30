Calamai fa i conti in tasca alla Fiorentina: "Possono arrivare 60 milioni. Ecco come. Hugo e Caio? Difficile ambientarsi..."

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai, è intervenuto a Radio Blu per parlare del futuro della Fiorentina. Queste le sue parole riguardo al mercato: “A parte Kalinic, la Fiorentina non...

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai, è intervenuto a Radio Blu per parlare del futuro della Fiorentina. Queste le sue parole riguardo al mercato: “A parte Kalinic, la Fiorentina non venderà titolari ma giocatori che non servono più come Ilicic. Incassando circa sessanta milioni dalle cessioni, e riscattando i vari Tello, Maxi Olivera, Cristoforo e Salcedo ne resterebbero circa trenta per mettere su un mercato dignitoso. Vitor Hugo e Rodrigo Caio? E’ difficile per i difensori brasiliani ambientarsi ai ritmi del calcio europeo, il mercato da scandagliare sarà soprattutto quello slavo e da quel che so Milenkovic è fortissimo e sarà il titolare accanto ad Astori. Un centravanti? Con Saponara, Chiesa e Bernardeschi alle spalle, un centravanti da 15 gol lo trovi, che sia Pavoletti o Babacar. Quando costruisci una squadra dall’attacco è più difficile trovare un terzino destro che faccia al caso tuo”.